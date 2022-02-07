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Проводятся занятия с артиллерийскими подразделениями Азербайджанской армии

Проводятся занятия с артиллерийскими подразделениями Азербайджанской армии В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год проводятся занятия нового учебного периода с ракетными и артиллерийскими подразделениями Азербайджанской армии.
Армия
7 февраля 2022 г. 18:24
Проводятся занятия с артиллерийскими подразделениями Азербайджанской армии

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год проводятся занятия нового учебного периода с ракетными и артиллерийскими подразделениями Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Ракетные и артиллерийские подразделения, покинувшие места постоянной дислокации по тревоге, перемещаясь по назначенному маршруту заняли огневые позиции.

На занятиях, проводимых с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, основное внимание уделяется совершенствованию навыков принятия решений командирским составом, а также развитию навыков управления огнем во взаимодействии с другими видами войск и выработке практических навыков военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələri ilə məşğələləri keçirilir

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