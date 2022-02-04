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Проводятся учения механизированных и танковых частей Азербайджанской армии

Проводятся учения механизированных и танковых частей Азербайджанской армии В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, проводятся учения механизированных и танковых частей Азербайджанской армии.
Армия
4 февраля 2022 г. 16:55
Проводятся учения механизированных и танковых частей Азербайджанской армии

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, проводятся учения механизированных и танковых частей Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе занятий, проводимых в военных учебных центрах, подразделения были подняты по сигналу "Тревога" и заняли районы сосредоточения.

С учетом боевого опыта, полученного в Отечественной войне, на занятиях, проводимых с применением современных методов управления, подразделения выполняют задачи по передвижению во взаимодействии с другими родами войск.

Основное внимание на учениях уделяется совершенствованию навыков личного состава по управлению бронетанковой техникой на труднопроходимой местности и ее применению в реальных боевых условиях, а также выполнению стрелковых упражнений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mexanikləşdirilmiş və tank bölmələrinin məşğələləri keçirilir

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