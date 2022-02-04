Проводятся учения механизированных и танковых частей Азербайджанской армии

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, проводятся учения механизированных и танковых частей Азербайджанской армии.

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, проводятся учения механизированных и танковых частей Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе занятий, проводимых в военных учебных центрах, подразделения были подняты по сигналу "Тревога" и заняли районы сосредоточения.

С учетом боевого опыта, полученного в Отечественной войне, на занятиях, проводимых с применением современных методов управления, подразделения выполняют задачи по передвижению во взаимодействии с другими родами войск.

Основное внимание на учениях уделяется совершенствованию навыков личного состава по управлению бронетанковой техникой на труднопроходимой местности и ее применению в реальных боевых условиях, а также выполнению стрелковых упражнений.