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Проводятся учебные сборы военнообязанных

Проводятся учебные сборы военнообязанных В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, в N-ской воинской части проводятся учебные сборы группы военнообязанных.
Армия
18 апреля 2023 г. 11:58
Проводятся учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, в N-ской воинской части проводятся учебные сборы группы военнообязанных.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра привлеченные к сборам военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Основной целью сборов с участием военнообязанных является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также знакомство с современным вооружением и военной техникой, имеющимися в арсенале нашей армии, и освоение правил их эксплуатации.

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