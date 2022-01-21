Проводятся учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным Министром обороны планом подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части проводятся учебные сборы военнообязанных.

В соответствии с утвержденным Министром обороны планом подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части проводятся учебные сборы военнообязанных.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Основной целью сборов с участием группы военнообязанных запаса является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, ознакомление с современным оружием и военной техникой, имеющейся в арсенале нашей армии, а также обучение правилам обращения с ними.

После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра привлеченные к сборам военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Затем для участников сборов было организовано культурно-массовое мероприятие. В начале мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджанской Республики. Прозвучал государственный гимн.

Выступившие поведали о победе Азербайджанской Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и исторической значимости одержанной победы. Отмечалось, что проводимые сборы окажут благотворное влияние на их боевую и морально-психологическую подготовку.

На мероприятии солисты Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представили музыкальные номера на патриотическую тему.

Отметим, что учебные сборы продлятся до 29 января.