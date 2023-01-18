Проводятся учебно-методические сборы с сотрудниками кадровых органов армии Азербайджана

Согласно годовому плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся учебно-методические сборы с участием кадровых составов соединений, объединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.

Согласно годовому плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся учебно-методические сборы с участием кадровых составов соединений, объединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на сборах заместитель начальника Главного управления по личному составу - начальник кадрового управления генерал-майор Эльчин Халилов передал участникам приветствия министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, проинформировал о проделанной работе в прошлом году и предстоящих задачах на 2023 год.

Генерал-майор Э.Халилов особо подчеркнул, что реформы, проводимые в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, успешно продолжаются, и эти реформы находятся в центре внимания руководства министерства обороны.

Начальник Управления отметил совершенствование организационно-штатной структуры азербайджанской армии для перехода на новый этап развития, соответствующий модели современных армий, довел до внимания участников мероприятия основные задачи на текущий год.

Участвующие в сборах военнослужащие выступили с докладами о проводимой работе по подготовке и комплектованию кадров для поддержания боеспособности нашей армии на высшем уровне.