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Проводятся тактико-специальные занятия инженерно-саперных подразделений

Проводятся тактико-специальные занятия инженерно-саперных подразделений В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом боевой подготовки на 2021 год, проводятся тактико-специальные занятия с частями и подразделениями инженерных войск.
Армия
19 августа 2021 г. 12:30
Проводятся тактико-специальные занятия инженерно-саперных подразделений
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В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом боевой подготовки на 2021 год, проводятся тактико-специальные занятия с частями и подразделениями инженерных войск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе занятий для прохождения пехоты и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, сооруженных условным противником на местности со сложным рельефом, подготавливаются колонные пути, наводятся мосты и переправы.

Военные инженеры успешно выполняют задачи, поставленные перед ними в ходе тактико-специальных учений.

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Версия на английском языке Azerbaijani army holding tactical-special classes with engineer-sapper units
Версия на азербайджанском языке Mühəndis-istehkam bölmələri ilə taktiki-xüsusi məşqlər keçirilir

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