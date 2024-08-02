Проводятся тактико-специальные учения с артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана

С артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана проводятся тактико-специальные учения согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2024 год.

С артиллерийскими подразделениями армии Азербайджана проводятся тактико-специальные учения согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2024 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Действия, предусмотренные планом учений, были уточнены на карте, заслушаны доклады офицеров о решениях, принятых исходя из сложившейся тактической обстановки.

Подразделения, выведенные по сигналу тревоги из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, преодолели различные препятствия по ходу маршрута, используя приборы ночного видения, и отработали действия по занятию огневых позиций, приведению боевой техники и артиллерийских установок в состояние боевой готовности.

На учениях, проводимых в целях повышения знаний и умений военнослужащих, а также совершенствования навыков командного состава по управлению артиллерийскими подразделениями, военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм.