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    Проводятся тактико-специальные занятия войск ПВО Азербайджана - ВИДЕО

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся тактико-специальные занятия войск противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит" совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки новых стартовых позиций.

    Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражения ракетных ударов условного противника.

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