Проводятся состязания на звание «Лучший танковый экипаж»

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, в Азербайджанской армии проводятся состязания на звание «Лучший танковый экипаж».

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, в Азербайджанской армии проводятся состязания на звание «Лучший танковый экипаж».

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На состязаниях танковые экипажи выполняют задачи по уничтожению наземных и воздушных целей условного противника, а также противотанковых средств с места и в движении в установленные сроки после преодоления минных полей и иных препятствий.

По итогам состязаний будет определен лучший танковый экипаж.