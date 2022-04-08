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Проводятся состязания на звание «Лучший танковый экипаж»

Проводятся состязания на звание «Лучший танковый экипаж» Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, в Азербайджанской армии проводятся состязания на звание «Лучший танковый экипаж».
Армия
8 апреля 2022 г. 14:56
Проводятся состязания на звание «Лучший танковый экипаж»

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, в Азербайджанской армии проводятся состязания на звание «Лучший танковый экипаж».

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На состязаниях танковые экипажи выполняют задачи по уничтожению наземных и воздушных целей условного противника, а также противотанковых средств с места и в движении в установленные сроки после преодоления минных полей и иных препятствий.

По итогам состязаний будет определен лучший танковый экипаж.

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Версия на азербайджанском языке “Ən yaxşı tank heyəti” adı uğrunda yarışlar keçirilir

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