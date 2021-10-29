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Проводятся соревнования за звание “Лучший артиллерийский дивизион”

Проводятся соревнования за звание “Лучший артиллерийский дивизион” Согласно плану боевой подготовки на 2021 год в Азербайджанской армии проводятся соревнования за звание “Лучший артиллерийский дивизион”.
Армия
29 октября 2021 г. 15:42
Проводятся соревнования за звание “Лучший артиллерийский дивизион”

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год в Азербайджанской армии проводятся соревнования за звание “Лучший артиллерийский дивизион”.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

После осмотра учебно-материальной базы и проверки снабжения личного состава привлеченных к соревнованиям дивизионов оценивается уровень подготовки военнослужащих и принимаются нормативы как в индивидуальном, так и групповом порядке.

Подразделения, покинув места постоянной дислокации по тревоге, перемещаются по назначенному маршруту и занимают огневые позиции.

Согласно требованиям соревнований, артиллерийские установки приводятся в боевое положение в установленные сроки, выполняются боевые стрельбы по плановым и внеплановым целям.

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Версия на английском языке Competition for Best Artillery Division underway in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələrinə həyəcan siqnalı verilib

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