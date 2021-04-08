Проводятся семинары для азербайджанских военнослужащих

В ходе встреч военнослужащих информируют о деятельности, проводимой в области прав человека и гендерного равенства в армиях развитых стран

Представители отдела по делам женщин и семей военнослужащих Главного управления по личному составу Министерства обороны Азербайджана проводят семинары в воинских частях.

Как сообщили Report в Минобороны, целью является просвещение военнослужащих Азербайджанской армии, повышения их морально-психологической подготовки и пропаганды национально-нравственных ценностей.

В ходе встреч военнослужащих информируют о деятельности, проводимой в области прав человека и гендерного равенства в армиях развитых стран, даются ответы на интересующие их вопросы и обсуждаются вопросы в этой области.