Проводятся семинары для азербайджанских военнослужащих

Представители отдела по делам женщин и семей военнослужащих Главного управления по личному составу Министерства обороны Азербайджана проводят семинары в воинских частях.
Как сообщили Report в Минобороны, целью является просвещение военнослужащих Азербайджанской армии, повышения их морально-психологической подготовки и пропаганды национально-нравственных ценностей.
В ходе встреч военнослужащих информируют о деятельности, проводимой в области прав человека и гендерного равенства в армиях развитых стран, даются ответы на интересующие их вопросы и обсуждаются вопросы в этой области.