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Проводятся семинары для азербайджанских военнослужащих

Проводятся семинары для азербайджанских военнослужащих В ходе встреч военнослужащих информируют о деятельности, проводимой в области прав человека и гендерного равенства в армиях развитых стран
Армия
8 апреля 2021 г. 13:38
Проводятся семинары для азербайджанских военнослужащих

Представители отдела по делам женщин и семей военнослужащих Главного управления по личному составу Министерства обороны Азербайджана проводят семинары в воинских частях.

Как сообщили Report в Минобороны, целью является просвещение военнослужащих Азербайджанской армии, повышения их морально-психологической подготовки и пропаганды национально-нравственных ценностей.

В ходе встреч военнослужащих информируют о деятельности, проводимой в области прав человека и гендерного равенства в армиях развитых стран, даются ответы на интересующие их вопросы и обсуждаются вопросы в этой области.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi qulluqçular üçün seminarlar keçirilir

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