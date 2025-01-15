Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными

В рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в воинских частях проводятся учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.
Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, сборы проходят в соответствии с планом подготовки на текущий год.
После прохождения необходимой регистрации и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.
С военнообязанными проводятся просветительские беседы, им разъясняются правила безопасности.
В рамках сборов будут выполнены различные задачи с целью повышения уровня боевой подготовки и улучшения практических навыков военнообязанных.