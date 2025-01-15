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Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными

Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными В рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в воинских частях проводятся учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.
Армия
15 января 2025 г. 18:22
Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными

В рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в воинских частях проводятся учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, сборы проходят в соответствии с планом подготовки на текущий год.

После прохождения необходимой регистрации и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

С военнообязанными проводятся просветительские беседы, им разъясняются правила безопасности.

В рамках сборов будут выполнены различные задачи с целью повышения уровня боевой подготовки и улучшения практических навыков военнообязанных.

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