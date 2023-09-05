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Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными

Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных запаса.
Армия
5 сентября 2023 г. 13:07
Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных запаса.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана.

На учебных сборах проводятся занятия по строевой подготовке и подготовке по связи, военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики и правила обращения с вооружением и техникой.

Основное внимание на сборах уделяется совершенствованию боевых навыков, повышению знаний и умений военнообязанных запаса.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan holding next training session for military reservists
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilir

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