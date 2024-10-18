Минобороны переводит вооружение и технику на осенне-зимний режим эксплуатации

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в азербайджанской армии проводятся комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на осенне-зимний режим эксплуатации.

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в азербайджанской армии проводятся комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на осенне-зимний режим эксплуатации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В целях обеспечения бесперебойной и правильной эксплуатации вооружения и техники в воинских частях в осенне-зимний период подразделения в централизованном порядке обеспечиваются горюче-смазочными материалами, необходимыми запчастями и оборудованием.

В рамках комплексных мероприятий проводится замена горюче-смазочных материалов в соответствии с сезонными требованиями, осуществляется проверка исправности электро- и гидравлических систем.