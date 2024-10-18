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Минобороны переводит вооружение и технику на осенне-зимний режим эксплуатации

Минобороны переводит вооружение и технику на осенне-зимний режим эксплуатации В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в азербайджанской армии проводятся комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на осенне-зимний режим эксплуатации.
Армия
18 октября 2024 г. 12:56
Минобороны переводит вооружение и технику на осенне-зимний режим эксплуатации

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в азербайджанской армии проводятся комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на осенне-зимний режим эксплуатации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В целях обеспечения бесперебойной и правильной эксплуатации вооружения и техники в воинских частях в осенне-зимний период подразделения в централизованном порядке обеспечиваются горюче-смазочными материалами, необходимыми запчастями и оборудованием.

В рамках комплексных мероприятий проводится замена горюче-смазочных материалов в соответствии с сезонными требованиями, осуществляется проверка исправности электро- и гидравлических систем.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army transfers weapons and equipment into autumn-winter operation mode
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Silah və texnika payız-qış mövsümündə istismar rejiminə keçirilir

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