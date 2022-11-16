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Проводятся командно-штабные учения воинских частей Азербайджанской армии

Проводятся командно-штабные учения воинских частей Азербайджанской армии В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с участием штабных офицеров воинских частей проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.
Армия
16 ноября 2022 г. 18:11
Проводятся командно-штабные учения воинских частей Азербайджанской армии

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с участием штабных офицеров воинских частей проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На учениях широко используется опыт, обретенный в ходе Отечественной войны, операции "Возмездие" и других успешных операций Азербайджанской армии.

Основной целью проведения командно-штабных учений является развитие навыков командиров и штабных офицеров по разработке планов боевых действий и совместного выполнения задач, а также умений оперативного принятия решений и управления боем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun hərbi hissələrinin komanda-qərargah təlimləri keçirilir

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