Проводятся командно-штабные учения воинских частей Азербайджанской армии

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с участием штабных офицеров воинских частей проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с участием штабных офицеров воинских частей проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На учениях широко используется опыт, обретенный в ходе Отечественной войны, операции "Возмездие" и других успешных операций Азербайджанской армии.

Основной целью проведения командно-штабных учений является развитие навыков командиров и штабных офицеров по разработке планов боевых действий и совместного выполнения задач, а также умений оперативного принятия решений и управления боем.