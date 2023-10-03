Проводятся командно-штабные учения "Eternity-2023" с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity-2023" с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity-2023" с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На учениях, состоящих из теоретической и практической частей, с участием военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов.

Основной целью учений, которые продлятся до 6 октября, является укрепление взаимного сотрудничества и обеспечение слаженности между вооруженными силами трех стран.