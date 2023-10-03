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Проводятся командно-штабные учения "Eternity-2023" с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

Проводятся командно-штабные учения "Eternity-2023" с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity-2023" с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.
Армия
3 октября 2023 г. 11:04
Проводятся командно-штабные учения Eternity-2023 с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity-2023" с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На учениях, состоящих из теоретической и практической частей, с участием военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов.

Основной целью учений, которые продлятся до 6 октября, является укрепление взаимного сотрудничества и обеспечение слаженности между вооруженными силами трех стран.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting ‘Eternity-2023’ computer-assisted Command and Staff Exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbçilərinin “Eternity-2023” qərargah təlimi keçirilir

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