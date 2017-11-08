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    Проводится встреча военных специалистов Азербайджана и Германии

    На мероприятии состоялся обмен мнениями о взаимоотношениях между военнослужащими
    © Mod.gov.az

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Согласно Программе двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2017-й год, проводится встреча специалистов по вопросам военной психологии, военного законодательства, прессы и связи с общественностью.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства обороны.

    В ходе мероприятия были зачитаны лекции и состоялся широкий обмен мнениями о взаимоотношениях между военнослужащими и их дисциплинарных правах, психологической подготовке во время военных операций, а также ряде других тем.

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