Проводится тренинг в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО

В рамках "Программы расширения военного образования" НАТО в Национальном университете обороны проводится тренинг "Подготовка системных администраторов по дистанционному образованию".

В рамках "Программы расширения военного образования" НАТО в Национальном университете обороны проводится тренинг "Подготовка системных администраторов по дистанционному образованию".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Ведущие специалисты НАТО по дистанционному образованию проводят занятия с соответствующими представителями Национального университета обороны по таким темам, как платформа веб-системы управления обучением (ILIAS), возможности и функции платформы, создание мультимедиа и другим тематикам.

По окончании тренинга, который продлится до 9 декабря, участники получат сертификаты.