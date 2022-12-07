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Проводится тренинг в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО

Проводится тренинг в рамках "Программы расширения военного образования" НАТО В рамках "Программы расширения военного образования" НАТО в Национальном университете обороны проводится тренинг "Подготовка системных администраторов по дистанционному образованию".
Армия
7 декабря 2022 г. 13:28
Проводится тренинг в рамках Программы расширения военного образования НАТО

В рамках "Программы расширения военного образования" НАТО в Национальном университете обороны проводится тренинг "Подготовка системных администраторов по дистанционному образованию".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Ведущие специалисты НАТО по дистанционному образованию проводят занятия с соответствующими представителями Национального университета обороны по таким темам, как платформа веб-системы управления обучением (ILIAS), возможности и функции платформы, создание мультимедиа и другим тематикам.

По окончании тренинга, который продлится до 9 декабря, участники получат сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda NATO-nun proqramı çərçivəsində treninq keçirilir

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