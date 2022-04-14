Проводится соревнование на звание «Лучшее звено радиационной, химической и биологической защиты»

Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2022 год, проводится конкурс на звание «Лучшее звено радиационной, химической и биологической защиты».

Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2022 год, проводится конкурс на звание «Лучшее звено радиационной, химической и биологической защиты».

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Основное внимание в ходе состязаний уделено совершенствованию навыков личного состава по тактико-специальной, специальной подготовке и защите от оружия массового поражения, использованию приборов, средств индивидуальной защиты при выполнении заданий по химическому обеспечению и выполнению строевых приемов, а также воспитанию высокой физической и морально-психологической выносливости военнослужащих.

По итогам четырех этапов соревнований будет определено «Лучшее звено радиационной, химической и биологической защиты».