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Проводится соревнование на звание «Лучшее звено радиационной, химической и биологической защиты»

Проводится соревнование на звание «Лучшее звено радиационной, химической и биологической защиты» Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2022 год, проводится конкурс на звание «Лучшее звено радиационной, химической и биологической защиты».
Армия
14 апреля 2022 г. 19:21
Проводится соревнование на звание «Лучшее звено радиационной, химической и биологической защиты»

Согласно плану подготовки Сухопутных войск на 2022 год, проводится конкурс на звание «Лучшее звено радиационной, химической и биологической защиты».

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Основное внимание в ходе состязаний уделено совершенствованию навыков личного состава по тактико-специальной, специальной подготовке и защите от оружия массового поражения, использованию приборов, средств индивидуальной защиты при выполнении заданий по химическому обеспечению и выполнению строевых приемов, а также воспитанию высокой физической и морально-психологической выносливости военнослужащих.

По итогам четырех этапов соревнований будет определено «Лучшее звено радиационной, химической и биологической защиты».

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda "Ən yaxşı radiasiya, kimyəvi və bioloji mühafizə heyəti" adı uğrunda yarış keçirilir

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