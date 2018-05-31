Проводится соревнование за звание командира лучшей танковой роты Азербайджанской армии - ВИДЕО

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, в Азербайджанской армии проводится соревнование на звание "Командир лучшей танковой роты".
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
В ходе соревнования танковые экипажи, после прохождения минных полей и преодоления препятствий, в установленные сроки выполнят задачи по поражению целей с места и с ходу.
По итогам соревнования будет определен командир лучшей танковой роты.
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