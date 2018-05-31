Проводится соревнование за звание командира лучшей танковой роты Азербайджанской армии - ВИДЕО

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, в Азербайджанской армии проводится соревнование на звание "Командир лучшей танковой роты".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе соревнования танковые экипажи, после прохождения минных полей и преодоления препятствий, в установленные сроки выполнят задачи по поражению целей с места и с ходу.

По итогам соревнования будет определен командир лучшей танковой роты.