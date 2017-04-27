Проводится рабочая встреча военных специалистов Азербайджана и Франции по кибербезопасности

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Согласно подписанному между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Франция плану двустороннего сотрудничества на 2017 год, в Баку проводится рабочая встреча специалистов по кибербезопасности. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

На встрече была отмечена важность усиления кибербезопасности в государственном управлении, банковской системе, в сферах национальной безопасности, транспорта и в других направлениях.

В ходе встречи в качестве важных направлений были обозначены вопросы полноценного обеспечения для кибербезопасности, онлайн безопасности и надежности сетей. Была также подчеркнута необходимость государственными, неправительственными и международными структурами ежегодно организовать различные мероприятия на региональном и глобальном уровнях с целью плодотворного международного сотрудничества в этой сфере, принятия необходимых решений и претворения их в жизнь.

Рабочая встреча специалистов продлится до 28-го апреля.