Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Проводится основной этап проходящих в Азербайджане крупномасштабных учений с боевыми стрельбами.

Как сообщили Report из министерства обороны, в соответствии с планом учений, все виды войск приступили к тактическим действиям по решению учебно-боевых задач с практическим применением вооружения и техники.

Характерными чертами этих учений являются оперативность получения информации, их обработка и доведение новых задач динамично меняющейся обстановки с широким применением электронной, вычислительной, визуальной и другой современной техники, позволяющей вести наблюдение на суше, в море и в небе.

Следуя принципам современного общевойскового боя, в сложных условиях местности и с учетом характера вероятных действий условного противника, осуществляется эффективное применение войск, а также систем управления в более тесном взаимодействии.

На различных полигонах, участках местности и других оборудованных местах проводятся боевые стрельбы, маневр подразделениями и огнем.