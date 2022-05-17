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Проводится "Курс подготовки прапорщиков к офицерским должностям"

Проводится "Курс подготовки прапорщиков к офицерским должностям" Группа военнослужащих, отличившихся образцовой службой в соединениях и частях Азербайджанской армии, привлечена ко вступительным экзаменам "Курса подготовки прапорщиков к офицерским должностям".
Армия
17 мая 2022 г. 12:36
Проводится Курс подготовки прапорщиков к офицерским должностям

Группа военнослужащих, отличившихся образцовой службой в соединениях и частях Азербайджанской армии, привлечена ко вступительным экзаменам "Курса подготовки прапорщиков к офицерским должностям".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На курсы будут приняты кандидаты, которые покажут высокие результаты по физической подготовке и теоретическому экзамену.

Успешно окончившие курс получат воинское звание младшего лейтенанта и продолжат службу на офицерских должностях, соответствующих их специальности.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Gizirlərin zabit vəzifələrinə hazırlığı kursu" keçirilir

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