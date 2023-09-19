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Проводится конференция с участием командного состава Азербайджанской армии

Проводится конференция с участием командного состава Азербайджанской армии 19 сентября в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии начала работу конференция на тему “Повышение морально-психологической подготовки личного состава и укрепление воинской дисциплины в воинских частях“ с участием заместителей министра обороны,
Армия
19 сентября 2023 г. 11:48
Проводится конференция с участием командного состава Азербайджанской армии

19 сентября в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии начала работу конференция на тему “Повышение морально-психологической подготовки личного состава и укрепление воинской дисциплины в воинских частях“ с участием заместителей министра обороны, командиров воинских частей и соединений, а также офицеров, специализирующихся в области идеологической работы и морально-психологической безопасности и правопорядка

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На конференции проходят обсуждения деятельности за текущий год, роли командиров воинских частей в организации и проведении мероприятий по морально-психологической подготовке личного состава, укрепления воинской дисциплины, подготовки к зимнему периоду и ряда других актуальных вопросов.

Конференция продлится до 21 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun komandanlıq heyətinin iştirakı ilə konfrans keçirilir

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