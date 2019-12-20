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Проводится интенсивная подготовка курсантов Высшего военного училища - ВИДЕО

Проводится интенсивная подготовка курсантов АВВУ

Согласно учебному плану и программе Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) имени Гейдара Алиева, в учебном центре "Карахейбат" проводится интенсивная подготовка курсантов.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе занятий, проводимых в полевых условиях, курсанты оттачивают навыки по обнаружению и уничтожению огнем целей условного противника, применению имеющихся в распоряжении образцов различных видов вооружения, а также выполняют другие задачи по тактической подготовке и военной топографии.

По завершении занятий, которые проводятся с целью совершенствования подготовки будущих офицеров, подготовка курсантов будет оцениваться согласно достигнутым ими результатам.

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