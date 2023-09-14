​​​​​​​Проводится церемония прощания с погибшим в ДТП военнослужащим армии Азербайджана Талехом Алиевым

Тело солдата Талеха Салех оглу Алиева, погибшего в автокатастрофе в горной местности со сложным рельефом, доставлено в село Гёдекгобу Зардабского района

Тело военнослужащего Талеха Салех оглу Алиева, погибшего в результате ДТП в горной местности со сложным рельефом, доставлено в село Гёдекгобу Зардабского района.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в настоящее время проводится церемония прощания с военнослужащим.

В ней принимают участие чиновники исполнительной власти Зардабского района, сотрудники правоохранительных органов, а также представители районной общественности. После церемонии прощания он будет похоронен на кладбище села Гёдекгобу.

Отметим, что Талех Алиев прослужил в азербайджанской армии более 10 лет. Он был женат, у него остались двое дочерей.

Напомним, что 13 сентября в результате ДТП с участием военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.