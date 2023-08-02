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Проверяется индивидуальная подготовка военнослужащих - ВИДЕО

Проверяется индивидуальная подготовка военнослужащих - ВИДЕО В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Азербайджанской Армии проводятся мероприятия по проверке индивидуальной подготовки военнослужащих.
Армия
2 августа 2023 г. 18:25
Проверяется индивидуальная подготовка военнослужащих - ВИДЕО

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Азербайджанской армии проводятся мероприятия по проверке индивидуальной подготовки военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В различных учебных центрах проверяются знания личного состава общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов, а также физическая и строевая подготовка.

Целью проверок, проводимых в классных комнат, в том числе в полевых условиях, является оценка индивидуальной и практической подготовки личного состава.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army’s individual training checked
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun fərdi hazırlığı yoxlanılır

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