В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Азербайджанской армии проводятся мероприятия по проверке индивидуальной подготовки военнослужащих.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В различных учебных центрах проверяются знания личного состава общевойсковых уставов, руководящих и других нормативных документов, а также физическая и строевая подготовка.
Целью проверок, проводимых в классных комнат, в том числе в полевых условиях, является оценка индивидуальной и практической подготовки личного состава.