Проверяется готовность подразделений армии Азербайджана к зимнему периоду

Согласно утвержденному министром обороны годовому плану подготовки, группа офицеров Главного управления материально-технического обеспечения министерства обороны проверяет состояние готовности к зимнему периоду подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне и выполняющих задачи в горных и суровых климатических условиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Под руководством генерал-майора Гадира Насибова проверяются состояние готовности подразделений к зимнему периоду, снабжение личного состава в соответствии с нормами зимнего периода, оснащение солдатских казарм и других объектов различного назначения системами отопления.

С целью обеспечения бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период осуществляется контроль над обеспечением в централизованном порядке всех воинских частей горюче-смазочными материалами, другими необходимыми запасными частями и оборудованием, а также оказанием им планового технического обслуживания.