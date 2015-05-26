​Проверяется боевая готовность объединений, подразделений и соединений ВС Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым плану, проводятся оперативно-тактические, тактические и особые тактические учения в целях проверки боевой готовности подразделений и соединений Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. Учения, проходящие в целях проверки уровня взаимной связи мотострелковых, танковых и других войск, а также исполнения боевых заданий, проходят в условиях, близких к условиям войны, то есть, созданы трудные климатические и рельефные условия, ограничена видимость. Участвующие в учениях командиры военных подразделений и соединений успешно выполняют задания по повышению навыков управления войсками и эксплуатации боевой техники.

Приобретенные личным составом знания и навыки будут успешно использованы ими во время дальнейших боевых действий.

Руководящие учениями и командование всячески поощряли действия личного состава, оборонных и мотострелковых подразделений противовоздушной обороны, танкистов и пр.