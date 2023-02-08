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Проверена служебно-боевая деятельность воинских частей армии Азербайджана

Проверена служебно-боевая деятельность воинских частей армии Азербайджана Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев проверил служебно-боевую деятельность, организацию службы войск и боевого дежурства в нескольких воинских частях.
Армия
8 февраля 2023 г. 10:05
Проверена служебно-боевая деятельность воинских частей армии Азербайджана

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев проверил служебно-боевую деятельность, организацию службы войск и боевого дежурства в нескольких воинских частях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева здесь создана вся необходимая инфраструктура для поддержания боеспособности воинских частей на высоком уровне.

Побывавшему на боевых позициях начальнику Генерального штаба была доложена оперативная обстановка. Было отмечено, что боевое дежурство в Карабахском экономическом районе ведется дежурными силами и средствами, оснащенными современным техническим оборудованием, за противником ведется непрерывное наблюдение. Начальник Генерального штаба поставил перед командованием соответствующие задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства.

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