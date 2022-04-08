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Проверена служебно-боевая деятельность военных объектов в Кяльбаджаре и Лачине

Проверена служебно-боевая деятельность военных объектов в Кяльбаджаре и Лачине Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих Азербайджанской Армии, несущих службу в высокогор
Армия
8 апреля 2022 г. 09:51
Проверена служебно-боевая деятельность военных объектов в Кяльбаджаре и Лачине

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих Азербайджанской армии, несущих службу в высокогорных районах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства осмотрели ряд боевых позиций, дислоцированных в Кяльбаджарском и Лачынском районах государственной границы, поинтересовались социально-бытовыми условиями военнослужащих, проходящих здесь службу. Было отмечено, что созданы все условия для качественной организации и ведения боевого дежурства в ночное и дневное время. Наблюдательные пункты оснащены современным техническим оборудованием.

Встретившись с личным составом, генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался их заботами и пожелал успехов в службе. Военнослужащие отметили, что с гордостью несут службу на государственной границе и выразили признательность за созданные условия, оказанное внимание и заботу.

Министр обороны поставил перед должностными лицами конкретные задачи по организации боевого дежурства и дальнейшему повышению боеспособности войск.

Затем министр осмотрел новые военные объекты в Кяльбаджарском и Лачынском районах. Было доложено, что в военной инфраструктуре, построенной с учетом современных требований, созданы все надлежащие условия для личного состава. Здания оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения необходимых потребностей. Здесь имеется оружейная комната, казарма, столовая, кухня, медпункт, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарный узел и генераторы, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение территории.

Затем руководящий состав министерства поинтересовался условиями содержания, эксплуатации и качеством технического обслуживания техники в парке воинских частей. Министру обороны, ознакомившемуся с условиями, созданными в пунктах технического обслуживания и ремонта, было доложено, что в пунктах, оснащенных современным оборудованием, созданы все условия для технического обслуживания боевой техники и автомобилей. В этих пунктах предусмотрено плановое сезонное обслуживание боевой техники и транспортных средств. Генерал-полковник З.Гасанов дал поручения по неукоснительному соблюдению личным составом правил безопасности во время работ в пунктах и по другим важным вопросам.

В заключение министр проверил ход строительства на нескольких военных объектах в Кяльбаджарском и Лачынском районах, дал соответствующие поручения и рекомендации по качественному ведению строительных работ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Kəlbəcər və Laçında ordunun döyüş qabiliyyətini yoxlayıb

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