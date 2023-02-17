Проверена служебно-боевая деятельность подразделений на освобожденных территориях

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили служебно-боевую деятельность воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили служебно-боевую деятельность воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Прибыв на боевые позиции, министр обороны заслушал доклады об оперативной обстановке. Было отмечено, что на позициях, оснащенных современным техническим оборудованием, непрерывно отслеживаются все действия противника.

На встрече с личным составом министр высоко оценил боевой дух и морально-психологическую готовность военнослужащих. Перед командованием были поставлены конкретные задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства, а также повышению бдительности личного состава.

Пообщавшись с личным составом за чаепитием, генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался нуждами военнослужащих.

Затем руководящий состав министерства обороны посетил другую воинскую часть и ознакомился с созданными в ней условиями.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего здесь создана вся необходимая инфраструктура для поддержания боеспособности воинских частей на высоком уровне.

После ознакомления с условиями, созданными в воинской части, генерал-полковник З.Гасанов пообедал с личным составом.

В заключение министр обороны в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего дал указания о поддержании высокого уровня боевой готовности и улучшении социально-бытовых условий военнослужащих.