Проверена подготовка офицеров по специальности "Организация воспитательной работы и психолог"

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана, в воинских частях офицерами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу были проверены теоретические знания, практ

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана, в воинских частях офицерами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу были проверены теоретические знания, практическая деятельность и физическая подготовка офицеров по специальности "Организация воспитательной работы и психолог", были приняты зачеты и даны соответствующие поручения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий офицеры управления провели беседы с личным составом на тему "Гейдар Алиев и армейское строительство", "Религиозная толерантность - борьба с религиозным радикализмом" и на другие темы, командно-начальствующему составу были даны методические рекомендации в этой области.

В ходе проверки основное внимание было уделено повышению морально-психологической готовности личного состава, изучению личностно-психологических особенностей новобранцев, их адаптации к военной службе, охране служебной безопасности и здоровья личного состава, а также оказанию непосредственной помощи командно-начальствующему составу в укреплении правопорядка и воинской дисциплины.