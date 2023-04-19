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Проверена подготовка офицеров по специальности "Организация воспитательной работы и психолог"

Проверена подготовка офицеров по специальности "Организация воспитательной работы и психолог" В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана, в воинских частях офицерами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу были проверены теоретические знания, практ
Армия
19 апреля 2023 г. 15:25
Проверена подготовка офицеров по специальности Организация воспитательной работы и психолог

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана, в воинских частях офицерами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу были проверены теоретические знания, практическая деятельность и физическая подготовка офицеров по специальности "Организация воспитательной работы и психолог", были приняты зачеты и даны соответствующие поручения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий офицеры управления провели беседы с личным составом на тему "Гейдар Алиев и армейское строительство", "Религиозная толерантность - борьба с религиозным радикализмом" и на другие темы, командно-начальствующему составу были даны методические рекомендации в этой области.

В ходе проверки основное внимание было уделено повышению морально-психологической готовности личного состава, изучению личностно-психологических особенностей новобранцев, их адаптации к военной службе, охране служебной безопасности и здоровья личного состава, а также оказанию непосредственной помощи командно-начальствующему составу в укреплении правопорядка и воинской дисциплины.

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Версия на английском языке ФотоReadiness of Azerbaijani Army officers in "Organization of Educational Work and Psychologist" specialties checked
Версия на азербайджанском языке Фото"Tərbiyəvi işin təşkili və psixoloq" ixtisasları üzrə zabitlərin hazırlığı yoxlanılıb

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