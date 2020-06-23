Проверена организация служебно-боевой деятельности на границе с Арменией

Начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил организацию служебно-боевой деятельности в воинских частях и подразделениях пограничной дивизии "Газах".

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, было проверено состояние выполнения задач, поставленных президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Э.Гулиев также встретился с пограничниками, находящимися на боевых позициях на линии соприкосновения, осмотрел служебные и жилищные условия военнослужащих, новосозданные боевые позиции и пункты, новые дороги и защитные сооружения.

Были даны необходимые поручения.