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Проверена организация служебно-боевой деятельности на границе с Арменией

Проверена организация служебно-боевой деятельности на границе с врагом
Воспр.

Начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил организацию служебно-боевой деятельности в воинских частях и подразделениях пограничной дивизии "Газах". 

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, было проверено состояние выполнения задач, поставленных президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым. 

Э.Гулиев также встретился с пограничниками, находящимися на боевых позициях на линии соприкосновения, осмотрел служебные и жилищные условия военнослужащих, новосозданные боевые позиции и пункты, новые дороги и защитные сооружения.

Были даны необходимые поручения. 

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