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Проверена готовность военных кораблей к выполнению боевых задач

Проверена готовность военных кораблей к выполнению боевых задач 15:52
Армия
6 ноября 2024 г. 16:02
Проверена готовность военных кораблей к выполнению боевых задач

Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана провели тактические учения с участием группы боевых кораблей ВМС и морской пехоты.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, учения включали три этапа.

"В ходе учений проведена проверка навыков командиров и штабов в организации боевых действий и управлении силами в бою. Также оценивалась готовность кораблей выполнять боевые задачи, как в одиночку, так и в составе тактической группы", - отмечает ведомство.

Учения были проведены с целью пресечения возможных угроз против Азербайджана, обеспечения защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi gəmilərin döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə hazırlıqları yoxlanılıb

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