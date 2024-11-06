Проверена готовность военных кораблей к выполнению боевых задач

15:52

Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана провели тактические учения с участием группы боевых кораблей ВМС и морской пехоты.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, учения включали три этапа.

"В ходе учений проведена проверка навыков командиров и штабов в организации боевых действий и управлении силами в бою. Также оценивалась готовность кораблей выполнять боевые задачи, как в одиночку, так и в составе тактической группы", - отмечает ведомство.

Учения были проведены с целью пресечения возможных угроз против Азербайджана, обеспечения защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспия.