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Начальник Генштаба проверил готовность инженерно-сапёрных войск

Начальник Генштаба проверил готовность инженерно-сапёрных войск По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев посетил воинские части инженерно-сапёрных войск.
Армия
8 октября 2021 г. 12:49
Начальник Генштаба проверил готовность инженерно-сапёрных войск

По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев посетил воинские части инженерно-сапёрных войск.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Начальнику Генерального штаба было доложено о том, что личный состав совершенствует свои навыки по эффективному использованию современной инженерной техники и оборудования, принятых на вооружение в инженерных войсках.
Генерал-майор Анар Керимов представил брифинг о деятельности инженерных подразделений.

Было отмечено, что по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева ускоренными темпами продолжается работа по комплектованию новосозданных инженерных батальонов, подготовка которых ведется специалистами братской Турции на высоком уровне.

Подчеркивалось, что инженерно-сапёрными подразделениями продолжаются работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся инженерные работы по прокладке новых дорог в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной местности.

Затем на учебном полигоне воинской части сапёрами были продемонстрированы примеры учебно-тренировочных занятий.
До внимания должностных лиц были доведены поручения министра обороны по более оперативному ведению инженерных работ на освобожденных территориях.

В заключение состоялось награждение военнослужащих, отличившихся на службе.

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Версия на английском языке ФотоReadiness of engineer-sapper troops inspected
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi mühəndis-istehkam qoşunlarının hazırlığını yoxlayıb

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