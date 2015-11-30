"Были с точностью произведены удары из высокоточных ракетных комплексов, управляемых вертолетами, по установленной цели"

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В соответствии с программой боевой готовности Государственной пограничной службы (ГПС) была проверена боевая готовность авиационных сил и подразделений быстрого реагирования. Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

В информации отмечается, что вначале проверили возможности разведки места нарушившей госграницу условной террористической группировки и навыки посадки вертолетов с десантниками в установленных районах, затем была произведена успешная посадка десантников. Поднятые под команду "боевой тревоги" подразделения быстрого реагирования своевременно прибыли в район концентрации и сразу же приступили к выполнению боевого задания. Были с точностью произведены удары из высокоточных ракетных комплексов, управляемых вертолетами, по установленной цели.

Была проверена боевая готовность подразделений быстрого реагирования в управлении бронетехники в горной местности со сложным рельефом и совместная деятельность подразделений с органами управления, а также продемонстрированы возможности маневрирования авиации и боевой техники. Личный состав продемонстрировал жесткую дисциплину и профессионализм.

За проверочными мероприятиями наблюдали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, начальник Государственной пограничной службы, командующий погранвойсками, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Боевая готовность привлеченных к проверкам подразделений получила высокую оценку, были даны дополнительные поручения по обеспечению приказов и распоряжений президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.