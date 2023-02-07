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Проверена боеспособность подразделений азербайджанской армии

Проверена боеспособность подразделений азербайджанской армии В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, в воинских частях и во всех родах войск азербайджанской армии были проведены практические занятия в связи с новым учебным периодом.
Армия
7 февраля 2023 г. 11:20
Проверена боеспособность подразделений азербайджанской армии

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны Азербайджана, в воинских частях и во всех родах войск азербайджанской армии были проведены практические занятия в связи с новым учебным периодом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом, подразделения по сигналу “Тревога” должны были покинуть пункты постоянной дислокации.

В учениях, проводимых с учетом современного боевого опыта, подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, ракетных и артиллерийских войск во взаимодействии выполняли различные задачи.

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Версия на английском языке Combat readiness capability of units trained
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun bölmələrinə həyəcan siqnalı verilib, döyüş qabiliyyəti yoxlanılıb

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