Проверена боеспособность подразделений азербайджанской армии

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, в воинских частях и во всех родах войск азербайджанской армии были проведены практические занятия в связи с новым учебным периодом.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны Азербайджана, в воинских частях и во всех родах войск азербайджанской армии были проведены практические занятия в связи с новым учебным периодом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом, подразделения по сигналу “Тревога” должны были покинуть пункты постоянной дислокации.

В учениях, проводимых с учетом современного боевого опыта, подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, ракетных и артиллерийских войск во взаимодействии выполняли различные задачи.