Проверена боеготовность воинских частей в Кяльбаджаре и Лачыне

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили несколько воинских частей на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов, и провери

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили несколько воинских частей на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов, и проверили боеготовность подразделений.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Начальник Генерального штаба заслушал доклады об оперативной обстановке и организации боевого дежурства, дал соответствующие поручения по своевременному и решительному пресечению возможных провокаций.

Генерал-полковник К.Велиев дал указания о повышении интенсивности учений и занятий, совершенствовании навыков управления подразделениями в целях поддержания высокого уровня боеспособности.