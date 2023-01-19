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Проверена боеготовность воинских частей в Кяльбаджаре и Лачыне

Проверена боеготовность воинских частей в Кяльбаджаре и Лачыне Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили несколько воинских частей на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов, и провери
Армия
19 января 2023 г. 19:01
Проверена боеготовность воинских частей в Кяльбаджаре и Лачыне

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили несколько воинских частей на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов, и проверили боеготовность подразделений.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Начальник Генерального штаба заслушал доклады об оперативной обстановке и организации боевого дежурства, дал соответствующие поручения по своевременному и решительному пресечению возможных провокаций.

Генерал-полковник К.Велиев дал указания о повышении интенсивности учений и занятий, совершенствовании навыков управления подразделениями в целях поддержания высокого уровня боеспособности.

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Версия на английском языке ФотоCombat readiness of military units stationed in Kalbajar, Lachin inspected
Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcər və Laçında hərbi hissələrin döyüş hazırlığı yoxlanılıb

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