Проверена боеготовность воинских частей, дислоцированных в Лачынском районе

По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Лачынском районе.

По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Лачынском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На встрече с личным составом, несущим службу в суровых климатических условиях, в горной местности со сложным рельефом, начальник Генерального штаба дал поручения по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию на высоком уровне боеготовности на государственной границе, в том числе в направлении озера Гарагёль.

Затем состоялось служебное совещание с участием личного состава войскового объединения, были проанализированы итоги 2021 года. До внимания участников совещания были доведены задачи, поставленные перед Азербайджанской армией президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым и министром обороны, а также работа, проводимая в направлении улучшения социально-бытовых условий и морально-психологического состояния военнослужащих. Были даны поручения по совершенствованию служебно-боевой деятельности.

На совещании было зачитано распоряжение президента Азербайджанской Республики о присвоении полковнику Мунасибу Бабаеву высшего воинского звания "генерал-майор", выражено пожелание успехов в дальнейшей службе, донесены поручения и рекомендации министра обороны в связи с более эффективной организацией служебной деятельности.

В заключение начальник Генерального штаба от имени руководства Министерства обороны поздравил личный состав с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.