Проверена боеготовность бронетанковых подразделений Азербайджанской армии

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год с экипажами механизированных и танковых подразделений были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год с экипажами механизированных и танковых подразделений были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Наряду с совершенствованием навыков управления механиками-водителями боевой техникой и умений наводчиков-операторов вести огонь в движении и с места, основной целью занятий является дальнейшее повышение боеготовности механизированных и танковых подразделений.

Все поставленные задачи были успешно выполнены.