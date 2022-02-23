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Проверена боеготовность бронетанковых подразделений Азербайджанской армии

Проверена боеготовность бронетанковых подразделений Азербайджанской армии В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год с экипажами механизированных и танковых подразделений были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.
Армия
23 февраля 2022 г. 15:59
Проверена боеготовность бронетанковых подразделений Азербайджанской армии

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год с экипажами механизированных и танковых подразделений были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Наряду с совершенствованием навыков управления механиками-водителями боевой техникой и умений наводчиков-операторов вести огонь в движении и с места, основной целью занятий является дальнейшее повышение боеготовности механизированных и танковых подразделений.

Все поставленные задачи были успешно выполнены.

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Версия на английском языке Tank units of Azerbaijani army carry out practical training exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun zirehli texnikalarının döyüş hazırlığı yoxlanılıb

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