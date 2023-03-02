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Проверена боеготовность танковых частей азербайджанской армии

Проверена боеготовность танковых частей азербайджанской армии В соответствии с планом подготовки на текущий год, в танковых подразделениях азербайджанской армии проведены мероприятия по проверке боевой готовности.
Армия
2 марта 2023 г. 13:32
Проверена боеготовность танковых частей азербайджанской армии

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в танковых подразделениях азербайджанской армии проведены мероприятия по проверке боевой готовности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятиях, состоявшихся на общевойсковом полигоне, были успешно выполнены проверочные и контрольные упражнения по управлению боевыми машинами и уничтожению целей условного противника.

В мероприятиях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боевой готовности и дальнейшего совершенствования индивидуальных навыков членов экипажей, военнослужащие успешно выполнили все поставленные задачи.

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Версия на английском языке ФотоCombat readiness of Azerbaijani Army's tank units inspected
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun tank bölmələrinin döyüş hazırlığı yoxlanılıb

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