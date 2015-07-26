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    Проверена боеготовность сил ПВО Азербайджана - ФОТО

    Условные цели были обнаружены, прослежены и уничтожены посредству зенитно-ракетных комплексов Бук

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По приказу министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова проверена боеготовность сил и службы противовоздушной обороны республики.

    Об этом, как сообщает Report, говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

    В числе прочих, проверены возможности зенитно-ракетного комплекса "Бук" в различных режимах: уничтожение вражеского самолета, вертолета, беспилотного летательного аппарата противника, а также баллистических и крылатых ракет.

    Воздушные цели условного врага были обнаружены, отслежены и уничтожены.

    Боеготовность личного состава ПВО была высоко оценена руководством министерства обороны Азербайджана.

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