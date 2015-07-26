Проверена боеготовность сил ПВО Азербайджана - ФОТО

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По приказу министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова проверена боеготовность сил и службы противовоздушной обороны республики.

Об этом, как сообщает Report, говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

В числе прочих, проверены возможности зенитно-ракетного комплекса "Бук" в различных режимах: уничтожение вражеского самолета, вертолета, беспилотного летательного аппарата противника, а также баллистических и крылатых ракет.

Воздушные цели условного врага были обнаружены, отслежены и уничтожены.

Боеготовность личного состава ПВО была высоко оценена руководством министерства обороны Азербайджана.