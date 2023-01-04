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Министр обороны посетил базу мобилизационного обеспечения Сухопутных войск Азербайджана

Министр обороны посетил базу мобилизационного обеспечения Сухопутных войск Азербайджана Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили базу мобилизационного обеспечения Сухопутных войск.
Армия
4 января 2023 г. 10:06
Министр обороны посетил базу мобилизационного обеспечения Сухопутных войск Азербайджана

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили базу мобилизационного обеспечения Сухопутных войск.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала руководство Министерства возложило цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, воздвигнутому на территории базы, почтив его светлую память.

Министр обороны осмотрел артиллерийские средства, боевую и автомобильную технику, находящиеся на вооружении базы, поинтересовался их техническим состоянием и проверил уровень готовности расчетов.

Были даны соответствующие указания по своевременному техническому обслуживанию находящихся в арсенале вооружения и боевой техники с соблюдением мер безопасности.

Высоко оценив боевую готовность личного состава, генерал-полковник Закир Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи, связанные с повышением эффективности сборов, проводимых с военнообязанными запаса по различной специализации, полевых выходов и занятий по боевой подготовке в новом учебном периоде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov səfərbərlik təminat bazasının döyüş hazırlığını yoxlayıb, tapşırıqlar verib

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