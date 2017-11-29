Проверен уровень боеготовности ракетных и артиллерийских подразделений в прифронтовой зоне

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили уровень боеготовности ракетных и артиллерийских подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Был проведен смотр и проверка артиллерийских систем, поставленных на хранение различных воинских частей, а также эшелонированных боеприпасов и других технических средств.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с повышением уровня боевой готовности ракетных и артиллерийских войск и эффективным использованием боевых средств.