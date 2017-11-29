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    Проверен уровень боеготовности ракетных и артиллерийских подразделений в прифронтовой зоне

    Закир Гасанов провел смотр и проверку артиллерийских систем, поставленных на хранение различных воинских частей, а также других технических средств
    © Mod.gov.az

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили уровень боеготовности ракетных и артиллерийских подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Был проведен смотр и проверка артиллерийских систем, поставленных на хранение различных воинских частей, а также эшелонированных боеприпасов и других технических средств.

    Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с повышением уровня боевой готовности ракетных и артиллерийских войск и эффективным использованием боевых средств.

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