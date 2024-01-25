Проверен процесс подготовки к новому учебному периоду в воинских частях

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев проверил ход подготовки к новому учебному периоду.

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев проверил ход подготовки к новому учебному периоду.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было доложено, что в связи с процессом подготовки в воинских частях проводится строевой смотр, в подразделениях и тренировочных городках совершенствуется материально-техническая и учебная база, проверяется исправность боевой техники и вооружения, а также наличие обеспечения.

Генерал-полковник К.Велиев также поинтересовался процессом подготовки прапорщиков.

Было отмечено, что в ходе занятий основное внимание уделяется повышению знаний и навыков курсантов, обучению правилам надлежащей эксплуатации и эффективного применения современного оружия, техники, а также других боевых средств, имеющихся в арсенале азербайджанской армии.

Встретившись с личным составом в воинских частях, К.Велиев высоко оценил их боевую и морально-психологическую готовность, пожелал военнослужащим успехов в новом учебном периоде.

Доведя до личного состава требования и указания министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в связи с началом нового учебного периода, начальник Генерального штаба дал поручения по эффективной организации мероприятий по боевой и физической подготовке, а также дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих.