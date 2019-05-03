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В азербайджанской армии проведут ряд мероприятий в связи с 74-й годовщиной Победы над фашизмом

Проведут ряд мероприятий в связи с 74-й годовщиной Победы над фашизмом

В воинских объединениях, соединениях, частях и специальных военно-учебных заведениях министерства обороны будет проведен ряд мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

Согласно утвержденному министром обороны плану, личный состав посетит памятники, воздвигнутые в честь наших соотечественников, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны, будут проведены встречи с ветеранами войны, продемонстрированы фильмы об их подвигах, а также организованы другие культурно-массовые мероприятия.

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