В азербайджанской армии проведут ряд мероприятий в связи с 74-й годовщиной Победы над фашизмом

В воинских объединениях, соединениях, частях и специальных военно-учебных заведениях министерства обороны будет проведен ряд мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Согласно утвержденному министром обороны плану, личный состав посетит памятники, воздвигнутые в честь наших соотечественников, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны, будут проведены встречи с ветеранами войны, продемонстрированы фильмы об их подвигах, а также организованы другие культурно-массовые мероприятия.