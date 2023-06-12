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Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты - ВИДЕО

Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты - ВИДЕО Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом подразделений радиационной, химической и биологической защиты проведены учения в полевых условиях.
Армия
12 июня 2023 г. 16:04
Проведены учения в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты - ВИДЕО

Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, с личным составом подразделений радиационной, химической и биологической защиты проведены учения в полевых условиях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учений были выполнены действия по занятию войсками исходных позиций для проведения антитеррористической операции, планированию и выполнению задач радиационной, химической и биологической защиты, а также управлению подразделениями при осуществлении этих действий.

Наряду с этим, подразделениями были практически выполнены задачи по проведению химической разведки на различных объектах и территориях, загрязненных составами, имитирующими отравляющие вещества, специальной очистке оружия, техники и другого оборудования, отработаны действия по аэрозольной маскировке в соответствии с боевой обстановкой.

В ходе выполнения мероприятий по радиационной, химической и биологической защите были успешно выполнены задачи, поставленные в ходе учений, проводимых в целях отработки слаженной совместной деятельности подразделений, совершенствования полевых навыков, а также воспитания у личного состава высокой физической и психологической выносливости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda radiasiya, kimyəvi və bioloji mühafizə bölmələrinin təlimi keçirilib

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