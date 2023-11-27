Проведены учебные стрельбы с использованием авиационных средств ВВС Азербайджана

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, были проведены учения с использованием авиационных средств Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, проведены учения с использованием авиационных средств Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, до личного состава были доведены правила безопасности, после чего были выполнены практические полеты.

Совершив боевые маневры по заданным маршрутам, самолеты Су-25ML с дальнего расстояния нанесли удары 250- и 500-килограммовыми крылатыми "умными авиабомбами" по наземным целям.

В ходе учебных стрельб, проводимых в целях повышения боевой подготовки военных пилотов, назначенные цели были уничтожены с дальнего расстояния точными авиаударами.