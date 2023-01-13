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Проведены учебно-методические сборы с военными юристами

Проведены учебно-методические сборы с военными юристами В соответствии с утвержденным министром обороны планом действий на текущий год, проведены учебно-методические сборы с юристами видов войск азербайджанской армии, главных управлений, управлений и офицерами Юридического управления.
Армия
13 января 2023 г. 19:15
Проведены учебно-методические сборы с военными юристами

В соответствии с утвержденным министром обороны планом действий на текущий год, проведены учебно-методические сборы с юристами видов войск азербайджанской армии, главных управлений, управлений и офицерами Юридического управления.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

В ходе учебно-методических сборов до сведения личного состава были доведены высказывания президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об азербайджанской армии, прозвучавшие в недавнем интервью местным телеканалам.

На сборах было рассказано о работе по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, недопущению правонарушений, доведению до личного состава основ, норм и принципов международного гуманитарного права, а также важности их применения в период вооруженного конфликта, были обсуждены задачи в этом направлении на текущий год.

Также были заслушаны доклады о более эффективной организации правовой подготовки в воинских частях, правовом просвещении военнослужащих и по другим темам.

Состоялись подробные обсуждения работ в правовой сфере, которые будут проведены в азербайджанской армии в рамках "Года Гейдара Алиева".

На учебно-методических сборах, проведенных в целях совершенствования знаний и навыков по организации правовой подготовки, изучения требований законодательства и руководящих документов, были даны ответы на интересующие участников вопросы.

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Версия на английском языке ФотоTraining-methodological sessions with military lawyers held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi hüquqşünaslarla təlim-metodiki toplanış keçirilib

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